За 10 годин до смерті! Останній пост Аркадія Бабченка у Facebook

Сьогодні був убитий російський журналіст Аркадій Бабченко. Факти ICTV дізналися, що писав у соцмережах загиблий напередодні смерті.

Останній пост Аркадія Бабченко у Facebook і Twitter був наступного змісту:

– Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертоліт. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, мало не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через дві після цієї фотографії її збили. Загинули чотирнадцять осіб. А мені пощастило. Другий день народження, виходить.

Інформація відноситься до подій 2014 року і відбулися вони на Донбасі. Тоді у районі гори Карачун зазнав аварії вертоліт української армії.

Повідомлення було опубліковано Аркадієм Бабченком 10 годин тому.

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Нагадаємо, що сьогодні у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав жити з Москви до Києва.