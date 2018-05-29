Українські військові потужним ударом знищили дві БМП терористів.

На Світлодарській дузі бойова група К-2, що входить до 54-ої бригади, помстилася за пораненого побратима і знищила бойову техніку терористів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

За його словами, ця історія почалася ще 4-го травня, коли під час чергового обстрілу позицій українських військових був поранений один з бійців групи К-2.

– Тоді супротивник працював по нас з БМП і під час одного з прильотів боєприпас вибухнув недалеко, й одному з бійців групи відірвало два пальці на лівій руці. З бійцем все нормально, він зараз у госпіталі, – розповів Мисягін.







За побратима: ЗСУ знищили позицію бойовиків на Світлодарській дузі / 4 фотографии

Як зазначив волонтер, тоді вся команда за погодженням з командиром вирішила вистежити, знайти й знищити цю позицію, з якої вівся вогонь.

– Минув приблизно тиждень і по каналах зв’язку передали, що по одній з позицій 54-ї бригади зараз противником відбувається обстріл з БМП. Бійці зрозуміли, що це та сама БМП, яку вони вже намагалися знищити. Група висунулася, були підняті наші безпілотники і почалася операція. Одразу побачили особовий склад противника, який бігав по позиції взад-вперед, тому спочатку вирішили ліквідувати їх, потім взятися за бойову машину, адже вона все-одно вже нікуди не дінеться, – пише Мисягін.

– З трьох пострілів два лягли за три метри від МТЛБ-ЗУ, а третім просто в ніс їй влучили. Вона загорілася, і вогонь був переведений на БМП, що стояла за декілька метрів поруч у закритій позиції, – додав він.

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Потім, продовжив волонтер, по рації прийшла інформація, що із сусіднього опорника терористів виїхала ще одна БМП і почала працювати – вона була ближче до групи, тому було прийнято рішення, що раз вже “йде робота”, і все поки виходить, то і її не варто обділяти увагою. Швидко пристрілялися, і з 12 пострілів 2 точно лягли в ціль. Влучили під правий борт і під ніс.

Як повідомлялося, раніше сили ООС збили ворожий безпілотний літальний апарат.