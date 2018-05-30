Аркадій Бабченко: біографія журналіста

СБУ провела спецоперацію і зірвала замах на відомого журналіста. Факти ICTV розповідають про Аркадія Бабченка.

Аркадій Бабченко живий! Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був представлений на прес-конференції СБУ живим та неушкодженим. Завдяки спецоперації СБУ вдалося уникнути вбивства Бабченка, про яке ми повідомляли у вівторок, 29 травня.

Життєвий шлях

Народився у 1977 році у родині інженера-конструктора і вчительки російської мови і літератури.

У 1995 році був призваний в армію, проходив службу на Північному Кавказі, служив у військах зв’язку, брав участь у першій чеченській війні. Демобілізувався 1997 року.

Закінчив юридичний факультет Сучасного гуманітарного університету.

Після початку другої чеченської війни уклав контракт зі Збройними силами Російської Федерації і брав участь в антитерористичній операції. Служив зв’язківцем, потім у мотострілкових військах, після командиром розрахунку в гранатометному взводі.

У 2000 році демобілізувався у званні гвардії старшини. Зайнявся журналістикою.

Кар’єра

Працював військовим кореспондентом Московського комсомольця, потім кореспондентом програми Забутий полк (НТВ – ТВ-6 – ТВС), співпрацював з газетами, журналами і телепередачами: Селянська Росія, Армійський магазин Перший канал, Постскриптум та іншими.

Тимчасово залишивши журналістику, кілька років пропрацював таксистом, після чого влаштувався у Нову газету військовим кореспондентом, але через деякий час був звільнений, за його власним твердженням, за недбалість. Був військовим кореспондентом під час збройного конфлікту у Південній Осетії у 2008 році.

Аркадія Бабченко вважають одним з основоположників сучасної військової прози.

Чим не догодив Росії?

У березні 2012 року проти Бабченко було порушено кримінальну справу за статтею 212 Кримінального кодексу Російської Федерації (заклики до масових безладів) через публікацію поста про можливу тактику мітингувальників “за чесні вибори”.

У грудні 2016 року скандал викликало висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем. Журналіст висловив думку, що артисти ансамблю імені Александрова, які летіли у Сирію, недостойні жалю. Після цього його піддали критиці депутат Віталій Мілонов і сенатор Франц Клінцевич, які закликали порушити проти нього кримінальну справу і навіть позбавити громадянства.

21 лютого 2017 року Бабченко повідомив про те, що у зв’язку з неодноразовими погрозами на свою адресу і на адресу його родини вирішив тимчасово покинути Росію і знаходився у Празі. У липні 2017 року жив в Ізраїлі, з серпня 2017 по травень 2018 року у Києві.

З жовтня 2017 по травень 2018 року вів программу Prime: Бабченко на кримсько-татарському телеканалі ATR.

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