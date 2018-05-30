Аркадій Бабченко живий – ні дружина, ні друзі не знали про операцію

Російський журналіст Аркадій Бабченко живий. Замах на нього було інсценовано для затримання кілера. Дружина Бабченка не знала нічого про операцію українських спецслужб.

Так, СБУ заздалегідь отримала інформацію, що готується його вбивство, і запобігла його. Аркадій Бабченко живий.

На брифінгу СБУ Бабченко попросив вибачення перед своїми друзями і, у першу чергу, перед дружиною, яка не знала про операцію і якій довелося пережити ці два жахливих дні.

– Окремі вибачення моїй дружині. Олечко, пробач, але тут було без варіантів. Операція готувалася два місяці. Мені розповіли місяць тому. За результатами операції, людина узята, вона знаходиться під вартою.

– Я знаю, як це – ховати друзів – і прошу за це вибачення.

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Нагадаємо, 29 травня повідомилялося про те, що журналіста Аркадія Бабченка застрелили.