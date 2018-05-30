Бабченко живий! СБУ зірвала замах

Убивство Аркадія Бабченка замовили російські спецслужби. СБУ провела спецоперацію та зірвала замах.

СБУ має дані, що убивство опозиційного журналіста Аркадія Бабченка замовили російські спецслужби.

Про це повідомив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак.

– Громадянина України Г. було завербовано російськими спецслужбами для вбивства Бабченка. Завербований українець запропонував колишньому учаснику АТО $30 тис. за вбивство Бабченка, – заявив Грицак.

Після того, як в СБУ показали момент передачі грошей замовником кілеру, Грицак зробив сенсаційну заяву про те, що Бабченко живий. Як пояснили у спецслужбі, правоохоронці провели спецоперацію і зірвали замах. У цей момент журналіст вийшов до преси і виступив із заявою.

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Бабченко вибачився перед дружиною, яка не знала про спецоперацію СБУ.

– Люди сказали, що є на тебе замовлення. Уже передані гроші, 40 тисяч доларів. Показали документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки у моєму паспорті. Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії. Мені запропонували взяти участь у цій спецоперації, інших варіантів немає. Або працюємо, або працюємо. Хлопці працювали як буйволи. Звідти, з того боку, давили дуже сильно. На виконання замовлення дали три тижні, – сказав Бабченко.

Нагадаємо, 29 травня ЗМІ повідомили про те, що журналіста Аркадія Бабченка застрелили.