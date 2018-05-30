Батько шістьох прийомних дітей – що ми не знали про Аркадія Бабченка

У російського журналіста Аркадія Бабченко, якого застрелили напередодні у Києві, було шестеро прийомних дітей.
– Сім’я Бабченко кілька років, ще до всяких законів негідників, витягала цих дітей з дитячих будинків, де ті нікому не були потрібні. Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати свою білизну, серйозно відставали у розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. у кого-то був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а в однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, Світла не знала, що таке виноград, – розповів Олександр Фельдман в Facebook.
Опікуном була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна, з якою діти до сих пір живуть в орендованій трикімнатній квартирі.Читайте: Аркадій Бабченко: біографія журналіста
– Сім’я Бабченко багато років піднімала їх на ноги своїми скромними силами. Вчила, розвивала, займалася. Бабченко, його дружина і мати змогли вибудувати строгий розпорядок, щоб діти привчалися один одному допомагати: хто коли прибирає, готує, йде за продуктами. У будинку у кожної дитини з’явилися заняття і навчальні хобі (музика, танці, малювання, спорт). Рита займається в балетній школі, Люда грає на фортепіано і малює. Кристина і Рома легко справляються з технікою, допомагаючи матері Бабченко редагувати документи на комп’ютері, – додав Фельдман.
У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:
- замовлення Кремля 65%, 58 votes58 votes 65%65%
- розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes13 votes 15%15%
- пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes9 votes 10%10%
- теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes5 votes 6%6%
- випадковість або помилка 4%, 4 votes4 votes 4%4%
До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.
Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.