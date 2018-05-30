У російського журналіста Аркадія Бабченко, якого застрелили напередодні у Києві, було шестеро прийомних дітей.

– Сім’я Бабченко кілька років, ще до всяких законів негідників, витягала цих дітей з дитячих будинків, де ті нікому не були потрібні. Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати свою білизну, серйозно відставали у розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. у кого-то був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а в однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, Світла не знала, що таке виноград, – розповів Олександр Фельдман в Facebook.

Опікуном була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна, з якою діти до сих пір живуть в орендованій трикімнатній квартирі.

– Сім’я Бабченко багато років піднімала їх на ноги своїми скромними силами. Вчила, розвивала, займалася. Бабченко, його дружина і мати змогли вибудувати строгий розпорядок, щоб діти привчалися один одному допомагати: хто коли прибирає, готує, йде за продуктами. У будинку у кожної дитини з’явилися заняття і навчальні хобі (музика, танці, малювання, спорт). Рита займається в балетній школі, Люда грає на фортепіано і малює. Кристина і Рома легко справляються з технікою, допомагаючи матері Бабченко редагувати документи на комп’ютері, – додав Фельдман.





Батько шістьох прийомних дітей – що ми не знали про Аркадія Бабченка / 3 фотографии

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це: замовлення Кремля 65%, 58 votes 58 votes 65% 65%

розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes 13 votes 15% 15%

пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes 9 votes 10% 10%

теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes 5 votes 6% 6%

випадковість або помилка 4%, 4 votes 4 votes 4% 4% Всього голосів: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.