Битва за антикорупційний суд – коли створять та чи буде він незалежним

Якщо не буде суду, не буде кредиту від МВФ, грошей від Євросоюзу та США. Переконувати нардепів до парламенту навіть приїздили міжнародні інвестори України, яких супроводжував екс-міністр економіки Абромавічус.

Ухвалений 2 місяці тому в першому читанні закон не мав нічого спільного з вимогами МВФ або Венеційської комісії. Після чого Київ отримав жорстку критику з Вашингтона й Брюсселя.

Зрештою під тиском Заходу до другого читання узгодили 13 із 14 основних вимог. Зокрема, виключили надмірні вимоги до суддів, які б затягували процес утворення нової структури. У тому числі перевірку на детекторі брехні.

Каменем спотикання так і залишилась головна вимога наших донорів – право міжнародних експертів відсіювати кандидатів у судді, які на їхню думку, мають сумнівну репутацію. Депутати більшості заявили, що це суперечить Конституції і обмежує суверенітет країни.

Натомість, у Центрі протидії корупції подібні заяви назвали спекулятивними. Оскільки ні МВФ, ні Венеційська комісія таких умов Україні не висували. Поки ж вдалося домовитись, що міжнародні експерти матимуть право ветувати кандидатів у судді. Але суперечка виникла, як і хто долатиме їхнє вето.

На Банковій наполягають, щоб останнє слово залишалось за Вищою кваліфікаційною Радою, яка складається з українських правників. Або компромісний варіант – спільна група наших і міжнародних експертів. Щоправда останні в меншості.

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Важкі переговори за участі МВФ і Венеціанки були з понеділка по четвер. І все ж до сесійної зали винесли не узгоджений законопроект. Нардепи зробили все можливе, аби не ухвалити його цього тижня. До документу в 19 ст внесли 2 тис поправок. Причому голосувати за них ніхто не збирався. В залі не було кворуму.

Одна з причин, через яку депутати не надто поспішають з антикорупційним судом, – чимало з них є клієнтами НАБУ. А тому навіщо ж створювати собі зайві проблеми? А от хто одним з перших може потрапити під каток антикорупційного суду, так це Борислав Розенблат з його бурштиновою справою.

От тільки голосувати за створення нового суду депутат все одно не буде. Каже, йому не подобається, що іноземці впливатимуть на суддівський відбір, та й зарплату майбутніх суддів – у майже 180 тис грн на місяць, вважає занадто високою.

Ще одна норма закону, яка викликала жваву дискусію, яким має бути розмір хабаря в корупційних справах, аби ними займався новоспечений суд? У документі йдеться про 500 мінімальних зарплат, тобто $30 тис. Однак далеко не всі з цим погоджуються. Одні вважають, що для наших чиновників вже давно не гроші. Інші навпаки припускають, що хабарники братимуть менше, але частіше.

Що ж, на все про все у Верховної Ради лишається півтора місяці. Далі канікули. А там і старт президентських виборів, коли важко буде ухвалити не те що закон про антикорупційний суд, а й будь-яке рішення.

До слова, суд Москви заочно заарештував Антона Геращенка.