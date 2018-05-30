День захисту дітей: кожен може змінити життя малюка на краще

1 червня Україна відзначатиме День захисту дітей. У цей день Українська Біржа Благодійності розповість про те, як можно змінити життя дитини на краще.

Так, 1 червня з 16.00 до 19.00 на вулиці Полярна 7А УББ разом із друзями влаштовує справжнє свято для вихованців центру допомоги знедоленим діткам Місто щасливих дітей. Це притулок, куди потрапляють діти “з вулиці”, діти, які потрапили у важкі обставини і пережили трагедії.

До слова, Центр Місто щасливих дітей допомагає знедоленим дітям з 2007 року. У Центрі такі дітки знаходять притулок і захист від батьків-алкоголіків, батьків-наркоманів. Це діти, які пережили занадто багато – насильство, голод, вони були кинуті власними мамою і татом, у когось з них померли близькі і вони просто нікому не потрібні. Багато з них навіть і не знають, що таке дитинство.

Мета Центру – привернути увагу до величезної проблеми сирітства, байдужості держави до долі таких діток та унікальності Центра, в якому все направлено на соціально-психологічну реабілітацію після пережитих трагедій, що вкрай відрізняється від державних інституцій.

Такий Центр існує тільки за благодійні кошти небайдужих, і донори УББ вже більше 3х років забезпечують дітей харчуванням, оплатою комунальних послуг та іншими потрібними речами.

Мета збору коштів цього року – збір коштів на оплату зарплатні професійних психологів, які щодня працюють з дітками та допомагають лікувати рани на душі, знов довіряти дорослим та бути готовим до нового життя.

УББ вже вдруге влаштовує таке свято – все власними силами, без бюджетів та лише на ініціативі друзів та партнерів.

Очікується багато активностей та цікавостей.

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Нагадаємо, в Україні щороку 3 млн дітей стають свідками і жертвами домашнього насильства.