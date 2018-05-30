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Дмитро Вовк звільнений з посади голови НКРЕКУ

Президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Відповідний указ опублікований на сайті президента України.

– Звільнити Вовка Дмитра Володимировича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, – йдеться в указі.

У документі уточнюється, що Вовк звільнений відповідно до раніше затвердженого плану ротації глави і членів НКРЕКУ.

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Нагадаємо, 18 квітня Вовка повторно не допустили до участі в конкурсі з відбору нових членів НКРЕКУ після того, як конкурсна комісія визнала недостатнім його досвід роботи у сфері енергетики.

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