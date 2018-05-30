Дружина Бабченка все знала, а я посивів вдруге – друг журналіста

Український журналіст Юрій Мацарський, товариш Аркадія Бабченка, розповів, що його дружина з самого початку знала, що вбивство було інсценуванням.

Про це він заявив у коментарі виданню Гордон.

– Я через цю сволоту посивів вдруге. Як з’ясувалося, дружина Бабченка знала, що його смерть була інсценуванням. Це та, яку ми до 4.00 ранку втішали, яка пила валер’янку. Тобто дружина Бабченка сиділа поруч з фейковою плямою крові на підлозі, все знала і трималася, щоб нічого нам не розповісти. Більш того, вона ще й нас намагалася втішити, – розповів Мацарський.

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За його словами, жінка так і не зізналася, що була в курсі і просто не могла відкритися навіть близьким друзям, щоб не порушити хід спецоперації.

Нагадаємо, про те, що Бабченко живий, заявили в СБУ і розповіли деталі спецоперації.