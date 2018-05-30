Міністр Омелян: Москву неможливо змінити чи перевиховати – лише спалити

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян відреагував на вбивство Аркадія Бабченка, наголосивши, що Москву неможливо змінити чи перевиховати.
Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян написав у Facebook.
– Кремль і Москву неможливо змінити чи перевиховати – лише спалити.
Війна не зупиняється жодної миті, які б фатаморгани не поставали перед очима, – переконаний міністр.
За словами Омеляна, мета імперії варварів – сплюндрувати все, що вони не здатні підкорити, зрозуміти, вкрасти; вбивати десятками мільйонів і брехати без зупину.
– Концтабори по всій імперії і знищення інакомислячих, які вирвалися з їхніх тенет, по всіх містах планети. Льодоруби в Мексиці, отрута в Парижі, Празі, Лондоні, Берліні. “Випадкові” смерті та банальні кулі вбивць, – зауважив він.
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– Можливо, окремим західним політикам все ще подобається тиснути спітнілу від крові руку кремлівського карлика. І їм дуже пощастить, якщо московські орди знову не виб’ють останні залишки ілюзій на поки що спокійних європейських вуличках, – додав Омелян.
До слова, в Києві під посольством РФ пройшла акція пам’яті Аркадія Бабченка, вбитого вчора ввечері.
Тим часом у Євросоюзі вже заговорили про покарання Росії за вбивство Бабченка.
Фото: Nikolay Pavlovsky