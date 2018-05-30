Міністр Омелян: Москву неможливо змінити чи перевиховати – лише спалити

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян відреагував на вбивство Аркадія Бабченка, наголосивши, що Москву неможливо змінити чи перевиховати.

Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян написав у Facebook.

– Кремль і Москву неможливо змінити чи перевиховати – лише спалити. Війна не зупиняється жодної миті, які б фатаморгани не поставали перед очима, – переконаний міністр.

За словами Омеляна, мета імперії варварів – сплюндрувати все, що вони не здатні підкорити, зрозуміти, вкрасти; вбивати десятками мільйонів і брехати без зупину.

– Концтабори по всій імперії і знищення інакомислячих, які вирвалися з їхніх тенет, по всіх містах планети. Льодоруби в Мексиці, отрута в Парижі, Празі, Лондоні, Берліні. “Випадкові” смерті та банальні кулі вбивць, – зауважив він.

Читайте: У ЄС заговорили про покарання РФ за вбивство Бабченка Обіцянок швидко розкрити вбивство Бабченка не буде - МВС Смерть у боях за свободу слова - Собчак про вбивство Бабченка

– Можливо, окремим західним політикам все ще подобається тиснути спітнілу від крові руку кремлівського карлика. І їм дуже пощастить, якщо московські орди знову не виб’ють останні залишки ілюзій на поки що спокійних європейських вуличках, – додав Омелян.

До слова, в Києві під посольством РФ пройшла акція пам’яті Аркадія Бабченка, вбитого вчора ввечері. Тим часом у Євросоюзі вже заговорили про покарання Росії за вбивство Бабченка.

Фото: Nikolay Pavlovsky