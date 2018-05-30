Мішень – не одна людина: чому в Україні убивають росіян

Журналіста Аркадія Бабченка скоріше за все могли вбити за його професійну діяльність.

Російського опозиційного журналіста Аркадій Бабченка могли убити за його професійну діяльність, але він був лише “символічною жертвою”.

Таку думку висловив український журналіст Андрій Куликов в ефірі українського телеканалу.

– Не думаю, що небезпека будь-яких журналістів, які зараз працюють в Україні, аж така, щоб їх убивати. Мені здається, що як і у випадку з Павлом Шереметом – це набагато більше ідеться, ніж про одну людину. Тут обирається символічна жертва. І її обирають у тому числі, щоб показати, що Україна небезпечна. Що вона може відчинити двері, але не може позбавити від ваших проблем із російським режимом, або з якимось іншим.

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Мішень цих убивств набагато ширша, ніж одна людина, якою б вона важливою не була, – підсумував Куликов.

Нагадаємо, 29 травня у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Його вбили у під’їзді власного будинку, коли той повертався з магазину.