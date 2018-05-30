Нафтогаз почав стягувати з Газпрому борг у $ 2,6 млрд

НАК Нафтогаз України розпочала процес примусового стягнення з російського Газпрому боргу в розмірі $2,6 млрд у зарубіжних судах у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з главою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим.

– Сьогодні розпочався процес обтяження активів, які належать Газпрому, в рамках виграної у Стокгольмі справи, – сказав президент.

За його словами, процеси зі стягнення вже розпочалися у Британії, Швейцарії та Нідерландах. Однак вони не повинні обмежитися цими трьома країнами.

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Також Порошенко не виключив можливість відсудити у російської компанії іноземні активи, включаючи акції газопроводів Північний потік і Північний потік-2.

У свою чергу глава Нафтогазу Андрій Коболєв підтвердив, що процес примусового стягнення перейшов у практичну площину.

– Буквально сьогодні ми розпочали обтяження акцій та інших активів Газпрому, – сказав він.

Раніше стало відомо, що арбітражний процес між Газпромом і Нафтогазом України по транзитному контракту може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів Північний потік і Північний потік-2.