PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Напередодні вбивства Бабченка в Києві помітили кілера ФСБ Валідола - ЗМІ/

Напередодні вбивства Бабченка в Києві помітили кілера ФСБ Валідола – ЗМІ

Напередодні вбивства Аркадія Бабченка, якого застрелили у власній квартирі, до Києва прибув кілер ФСБ на прізвисько Валідол (уродженець Чечні Валід Лурахманов, він же Олександр Смирнов).

Вбивство Аркадія Бабченка

Ще 3 травня видання Кавказцентр повідомляло, що кілер ФСБ на прізвисько Валідол був помічений у Києві.

За даними видання, Валідол – уродженець Чечні Валід Лурахманов, він же Олександр Смирнов.

– Поки незрозуміло, з якою метою він туди приїхав. Судячи з усього, Валідол прибув в Україну за підробленим паспортом.

Не виключено, що кілер ФСБ націлився на чергову жертву за завданням Луб’янки та пробрався в Україну з метою організувати вбивство, – йдеться у повідомленні.

За інформацією, в листопаді 2017 року Туреччина обміняла двох ув’язнених заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на кілерів ФСБ. Один із них – Валідол.

Його затримали в Туреччині у квітні 2016 року за звинуваченням у вбивстві представника чеченської діаспори та у шпигунстві на користь Росії. Прокурор вимагав для нього 37 років тюрми.

Нагадаємо, 29 травня журналіста Аркадія Бабченка застрелили у власній квартирі. На місці вбивства знайшли три 9-мм гільзи пістолета Макарова.

Пізніше поліція опублікувала фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

Зрештою в СБУ зробили заяву про те, що Бабченко живий. Вбивство журналіста було спецоперацією, що допомогла зірвати реальний замах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка