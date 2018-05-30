Напередодні вбивства Бабченка в Києві помітили кілера ФСБ Валідола – ЗМІ

Напередодні вбивства Аркадія Бабченка, якого застрелили у власній квартирі, до Києва прибув кілер ФСБ на прізвисько Валідол (уродженець Чечні Валід Лурахманов, він же Олександр Смирнов).

Ще 3 травня видання Кавказцентр повідомляло, що кілер ФСБ на прізвисько Валідол був помічений у Києві.

За даними видання, Валідол – уродженець Чечні Валід Лурахманов, він же Олександр Смирнов.

– Поки незрозуміло, з якою метою він туди приїхав. Судячи з усього, Валідол прибув в Україну за підробленим паспортом. Не виключено, що кілер ФСБ націлився на чергову жертву за завданням Луб’янки та пробрався в Україну з метою організувати вбивство, – йдеться у повідомленні.

За інформацією, в листопаді 2017 року Туреччина обміняла двох ув’язнених заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на кілерів ФСБ. Один із них – Валідол.

Його затримали в Туреччині у квітні 2016 року за звинуваченням у вбивстві представника чеченської діаспори та у шпигунстві на користь Росії. Прокурор вимагав для нього 37 років тюрми.

Нагадаємо, 29 травня журналіста Аркадія Бабченка застрелили у власній квартирі. На місці вбивства знайшли три 9-мм гільзи пістолета Макарова.