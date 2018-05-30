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Обіцянок швидко розкрити вбивство Бабченка не буде – МВС

МВС не даватиме обіцянок щодо швидкого розкриття вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Аркадій Бабченко

Про це написав у Facebook директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:

  • замовлення Кремля 65%, 58 votes
    58 votes 65%
    65%
  • розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes
    13 votes 15%
    15%
  • пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes
    9 votes 10%
    10%
  • теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes
    5 votes 6%
    6%
  • випадковість або помилка 4%, 4 votes
    4 votes 4%
    4%
Всього голосів: 89

Він згадав першу зустріч із Аркадієм Бабченком в АТО чотири роки тому, а також особу загиблого.

– Поки все. Більше жодних високих слів про “справу честі” і обіцянок швидко розкрити злочин не буде, – додав Шевченко.

За його словами, якщо МВС буде, що повідомити суспільству, вони зроблять це швидко та оперативно.
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Шевченко також пригадав, що Аркадій Бабченко жив звичайним життям і не звертався за охороною.

– Писав, що думав, не обмежуючи себе, і тільки піднімаючи жорсткий градус антипутінської риторики, – додав Шевченко.

До слова, журналіст і телеведучий Євген Кисельов переконаний, що вбивство Аркадія Бабченка, швидше за все, так і залишиться нерозкритим.

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