Обіцянок швидко розкрити вбивство Бабченка не буде – МВС

МВС не даватиме обіцянок щодо швидкого розкриття вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це написав у Facebook директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це: замовлення Кремля 65%, 58 votes 58 votes 65% 65%

розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes 13 votes 15% 15%

пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes 9 votes 10% 10%

теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes 5 votes 6% 6%

випадковість або помилка 4%, 4 votes 4 votes 4% 4% Всього голосів: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Він згадав першу зустріч із Аркадієм Бабченком в АТО чотири роки тому, а також особу загиблого.

– Поки все. Більше жодних високих слів про “справу честі” і обіцянок швидко розкрити злочин не буде, – додав Шевченко.

За його словами, якщо МВС буде, що повідомити суспільству, вони зроблять це швидко та оперативно.

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Шевченко також пригадав, що Аркадій Бабченко жив звичайним життям і не звертався за охороною.

– Писав, що думав, не обмежуючи себе, і тільки піднімаючи жорсткий градус антипутінської риторики, – додав Шевченко.

До слова, журналіст і телеведучий Євген Кисельов переконаний, що вбивство Аркадія Бабченка, швидше за все, так і залишиться нерозкритим.