Обіцянок швидко розкрити вбивство Бабченка не буде – МВС

МВС не даватиме обіцянок щодо швидкого розкриття вбивства журналіста Аркадія Бабченка.
Про це написав у Facebook директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:
- замовлення Кремля 65%, 58 votes58 votes 65%65%
- розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes13 votes 15%15%
- пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes9 votes 10%10%
- теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes5 votes 6%6%
- випадковість або помилка 4%, 4 votes4 votes 4%4%
Він згадав першу зустріч із Аркадієм Бабченком в АТО чотири роки тому, а також особу загиблого.
– Поки все. Більше жодних високих слів про “справу честі” і обіцянок швидко розкрити злочин не буде, – додав Шевченко.
За його словами, якщо МВС буде, що повідомити суспільству, вони зроблять це швидко та оперативно.
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Шевченко також пригадав, що Аркадій Бабченко жив звичайним життям і не звертався за охороною.
– Писав, що думав, не обмежуючи себе, і тільки піднімаючи жорсткий градус антипутінської риторики, – додав Шевченко.
До слова, журналіст і телеведучий Євген Кисельов переконаний, що вбивство Аркадія Бабченка, швидше за все, так і залишиться нерозкритим.