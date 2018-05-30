Оплески і сльози радості: реакція колег Бабченка на його “воскресіння”

Журналісти телеканалу ATR дуже зраділи тому, що “вбивство” їх колеги Аркадія Бабченка виявилося фейком.

Реакцію журналістів на цю новину виклало у Facebook Громадське.

На цих кадрах дуже багато позитивних емоцій – вигуки, оплески та сльози радості.

Як відомо, з жовтня 2017-го по травень 2018 року журналіст вів программу Prime: Бабченко на кримсько-татарському телеканалі ATR.

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Раніше стало відомо, що журналіст Аркадій Бабченко живий. Замах на нього був інсценований СБУ для затримання кілера.

Також СБУ повідомила, що організатора “вбивства” Бабченка вже затримали. Після скоєння злочину він планував залишити Україну та через третю країну виїхати в РФ.