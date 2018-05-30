Організатор замаху на Бабченка планував 30 вбивств. СБУ знає прізвища жертв

Організатор замаху на журналіста Аркадія Бабченка планував усунути 30 осіб на території України. В СБУ знають прізвища потенційних жертв.
Про це заявив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу.
– Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення – вдумайтеся в цифру – 30 осіб на території України… Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але я їх не називатиму, – зауважив він.
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Раніше стало відомо, що журналіст Аркадій Бабченко живий. Замах на нього був інсценований СБУ для затримання кілера.
Організатора “вбивства” Бабченка вже затримали. Після скоєння злочину він планував залишити Україну та через третю країну виїхати в РФ.
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