Організатора “вбивства” Бабченка затримано – СБУ

Організатора “вбивства” журналіста Аркадія Бабченка, який виявився живим, громадянина України Г., затримали в Києві близько трьох годин тому.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу.

– Хочу повідомити: близько трьох годин тому організатор цього злочину нами був затриманий у місті Києві. Прямо зараз ведуться слідчі дії, а також триває низка обшуків, – сказав він.

Грицак також додав, що громадянин України Г. був завербований російськими спецслужбами для вбивства Бабченка.

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– Громадянин Г. запропонував своєму знайомому з колишніх АТОшників за грошову винагороду в $30 тис. здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Він передав як організатор безпосередньому виконавцю задаток у $15 тис., – розповів він.

За словами Грицака, після скоєння вбивства Г. планував покинути Україну і через третю країну виїхати в РФ.

Він також зазначив, що організатор замаху планував усунути 30 осіб на території України. СБУ відомі деякі прізвища потенційних жертв, але їх називати не стали.

Раніше стало відомо, що Аркадій Бабченко живий. Його вбивство замовили російські спецслужби. СБУ провела спецоперацію та зірвала замах.