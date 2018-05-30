Перший твіт Бабченка після “воскресіння”

Російський журналіст Аркадій Бабченко, замах на якого інсценувало СБУ для затримання кілера, пообіцяв станцювати на могилі Путіна.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Не дочекаються. Я обіцяв померти у дев’яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна і зробивши селфі на Абрамс на Тверській. Я постараюся це зробити. Мабуть, планида така, воскресати кожні чотири роки. Господи, як же помирати набридло. Доброго ранку! – пише він.

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Раніше стало відомо, що журналіст Аркадій Бабченко живий. Замах на нього був інсценований СБУ для затримання кілера.

Також СБУ повідомила, що організатора “вбивства” Бабченка вже затримали. Після скоєння злочину він планував залишити Україну та через третю країну виїхати в РФ.