Помста “поїхавших” офіцерів чи колаж з Путіним – версії вбивства Бабченка

29 травня ввечері в Києві був вбитий російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. Головна версія правоохоронців – професійна діяльність. Факти ІСТV зібрали інформацію про ймовірні причини та можливих замовників вбивства.

Трагедія сталась на вулиці Микільсько-Слобідський, коли Аркадій повертався додому з магазину. На вході у квартиру йому тричі вистрілили у спину. Постріли почула його дружина, яка і викликала швидку. Журналіст помер дорогою до лікарні.



Чим відомий Бабченко

Аркадій Бабченко – російський блогер та журналіст. Критикував путінський режим, через що в Росії став об’єктом переслідувань. Після цього заявив, що отримує погрози. В пошуках безпеки переїхав до спочатку до Чехії, а в серпні минулого року – до Києва. В минулому військовий, Аркадій брав участь у першій та другій чеченських війнах. Написав кілька книг. Серед них Війна одного солдата та збірник оповідань Алхан-Юрт.

В Україні Бабченко став відомим під час Революції Гідності. Журналіст об’єктивно висвітлював події на Майдані та сам тоді приїхав в Україну. В останній рік вів авторську програму Prime: Бабченко на кримськотатарському каналі ATR. Був одружений та мав доньку. Йому був 41 рік.

Висловлювання журналіста

Резонанс спричинили слова Бабченка про авіакатастрофу Ту-154, який віз російських артистів до Сирії. На думку блогера, пасажири літака недостойні співчуття.

Працював здебільшого над темою агресії Росії проти України. Вважав, що окупаційна політика агресора проти України стане останньою війною східної сусідки. Причиною на думку Бабченка, стане не економічна ситуація в сусідній країні, а моральна деградація Росії. Прогнозував країні ковбасний бунт.

Аркадій Бабченко говорив, що Росія втрачає важелі впливу на Україну. У березні він заявив, що газова війна країни-агресора добігає кінця.

Навіть і цей важіль втрачено. Україна навчилася з цим справлятися. Вона за добу розв′язала проблему ось цього газового шантажу, переключившись на словацький, здається, газ чи ще на щось. Та плювати вже, розумієте. Тут уже тільки одна думка просто: плювати. От рів із крокодилами, бетонна стіна, а далі хай там кажуть що хочуть. Газпром, не знаю, там, Гіркін, Стрєлков, Путін нехай заявляють, що хочуть. Уже абсолютно фіолетово, – підкреслив Бабченко в інетрв’ю Радіо Свобода.

Останній день

За кілька годин до загибелі на власній сторінці у соцмережі Бабченко написав, що вважає 29 травня своїм другим днем народження. Цього дня чотири роки тому через перевантаження його не взяли на вертоліт, який згодом був збитий. Тоді загинуло 14 людей.

Кому вигідне вбивство

Політолог Костянтин Матвієнко вважає, дата для вбивства була обрана не випадково через висловлювання журналіста про другий день народження. Також експерт не виключає дискредитації в такий спосіб правоохоронної системи України. Адже саме в цей час відбувалась презентація книги очільника МВС Арсена Авакова про Майдан. Уся верхівка відомства, Голова РНБО Олександр Турчинов та Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перебували там.

Загальна ситуація виглядає зрозумілою – йому мстилися. А от з якою метою вибрано дату, з якою метою це зроблено у такий зухвалий спосіб – можна будувати дуже багато версій. Вони можуть здаватися і фантастичними, і реалістичними, але, хотілося б сказати, що слідство покаже, – говорить експерт.

Колега Аркадія, російський журналіст Нової газети Павло Канигін написав у соцмережі, що версій того, хто міг стати замовником, зважаючи на журналістську діяльність Бабченка, може бути чимало:

Це могло бути що завгодно. Помста “поїхавших” офіцерів за літак з оркестром, за колаж з Путіним на нюрнберзькій лаві, за горезвісний Абрамс. Ответка фанатиків за Вишинського. Зрештою, це міг бути “подарунок” комусь. Або черговий подарунок декому…

Говорити про ж швидке розслідування справи експерти не беруться. Зважаючи на подібні вбивства журналістів, як наприклад справи Павла Шеремета та Георгія Гонгадзе, розслідування по яким досі не завершені, очікувати висновків про вбивство Аркадія Бабченка слід не скоро, вважає Костянтин Матвієнко.

Яна Семенюк

Фото: фейсбук Аркадія Бабченка