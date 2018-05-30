Порошенко пообіцяв Бабченку цілодобову охорону

Президент Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Про це він повідомив у Facebook.

– Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні. Навряд чи Москва заспокоїться – доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону, – написав Порошенко.

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Раніше стало відомо, що СБУ провела успішну спецоперацію і зірвала замах на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Вчора, 29 травня, ЗМІ повідомили про те, що журналіста Аркадія Бабченка застрелили.