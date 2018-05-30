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Реакція РФ на “вбивство” Бабченка
Журналіст Аркадій Бабченко, в якого стріляли вчора ввечері, виявився живий. У МЗС РФ вже відреагували на цю інформацію.
Про це офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова написала в Facebook.
– Те, що Бабченко живий, – найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло. Те, що в історію був закладений пропагандистський ефект, очевидно, – впевнена вона.
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Раніше в СБУ заявили, що Бабченко живий і розкрили деталі спецоперації.
Організатора “вбивства” Бабченка затримали в Києві. Ним виявився громадянин України, завербований російськими спецслужбами.
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