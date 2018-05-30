Рейтинг паспортів – на якому місці Україна

За рік Україна піднялася в рейтингу паспортів більше від усіх інших країн. Зараз українці можуть без віз подорожувати у 128 країн світу. На першому місці, як і раніше, Японія.

Так, за рік Україна піднялася відразу на 20 позицій у рейтингу “індексу паспортів”, який оприлюднила міжнародна консалтингова компанія Henley&Partners.

Україна знаходиться на 38 місці в рейтингу.

Українці тепер можуть без віз подорожувати у 128 країн світу.

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Перше місце в індексі займає Японія – громадяни цієї держави можуть без віз подорожувати у 189 країн.

На другому місці розташувалися Німеччина і Сінгапур – 188 країн.

Першу трійку замикають Фінляндія, Франція, Італія, Південна Корея, Іспанія і Швеція з безвізовим доступом до 187 країн світу.

А на останньому місці рейтингу розташувалися Афганістан і Ірак, у яких є безвізовий доступ до 30 країн.

Нагадаємо, в Україні визнали недійсними понад 450 закордонних паспортів.