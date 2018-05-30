PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Рейтинг паспортів - на якому місці Україна/

Рейтинг паспортів – на якому місці Україна

За рік Україна піднялася в рейтингу паспортів більше від усіх інших країн. Зараз українці можуть без віз подорожувати у 128 країн світу. На першому місці, як і раніше, Японія.

Так, за рік Україна піднялася відразу на 20 позицій у рейтингу “індексу паспортів”, який оприлюднила міжнародна консалтингова компанія Henley&Partners.

Україна знаходиться на 38 місці в рейтингу.

Українці тепер можуть без віз подорожувати у 128 країн світу.

Читайте: Найдорожчі міста світу – на якому місці Київ

Перше місце в індексі займає Японія – громадяни цієї держави можуть без віз подорожувати у 189 країн.

На другому місці розташувалися Німеччина і Сінгапур188 країн.

Першу трійку замикають Фінляндія, Франція, Італія, Південна Корея, Іспанія і Швеція з безвізовим доступом до 187 країн світу.

А на останньому місці рейтингу розташувалися Афганістан і Ірак, у яких є безвізовий доступ до 30 країн.

Нагадаємо, в Україні визнали недійсними понад 450 закордонних паспортів.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка