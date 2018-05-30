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Що змусить Росію погодитися на миротворців на Донбасі

Посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі і погодитися на умови, які відстоює Україна, США і низка інших країн.

Про це в кулуарах штаб-квартири ООН у Нью-Йорку повідомив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.

– Лише шляхом збільшення тиску на Росію. І зараз починається не тільки політичний і санкційний тиск, а й моральний, – сказав Клімкін.

Глава МЗС України повідомив журналістам, що український план розгортання миротворців підтримують зараз не лише Сполучені Штати, а й європейські країни, зокрема, Німеччина.

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За його словами, у Києва є спільне бачення з партнерами по ЄС щодо “дорожньої карти” і формату миротворчої місії на Донбасі.

– Як він повинен виглядати? Це спочатку встановлення реальної безпеки – щоб не стріляли. Потім миротворці і міжнародна адміністрація отримують контроль над окупованими Донбасом – щоб там припинили існувати ці окупаційні адміністрації. І лише потім – реальна підготовка до виборів, – пояснив Клімкін.

Міністр також додав, що Україна відкрита для обговорення порядку та часових меж розміщення миротворців, але висуває принципову вимога, що розміщення миротворчої місії повинно починатися не в окремих районах, а на всій території Донбасу одночасно.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр дали спільну прес-конференцію, під час якої обговорили місію ООН на Донбасі.

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