Скільки мирних  жителів загинуло на Донбасі: ОБСЄ озвучили дані

З початку 2018 року на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 100 тис. порушень режиму припинення вогню і 107 смертей мирних жителів.

– З січня поточного року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 тис. порушень припинення вогню після недовгої паузи в бойових діях, після чого вони відновилися, – повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що СММ фіксують обстріли об’єктів цивільної інфраструктури і загибель мирних жителів.

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– З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули внаслідок артобстрілу, або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні, – поінформував Апакан.

Раніше Факти ICTV писали, що у У Луганській області у районі Золотого прогримів вибух поблизу патрулів СММ ОБСЄ.