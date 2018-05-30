PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Скільки мирних  жителів загинуло на Донбасі: ОБСЄ озвучили дані/

Скільки мирних  жителів загинуло на Донбасі: ОБСЄ озвучили дані

З початку 2018 року на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 100 тис. порушень режиму припинення вогню і 107 смертей мирних жителів.

– З січня поточного року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 тис. порушень припинення вогню після недовгої паузи в бойових діях, після чого вони відновилися, – повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що СММ фіксують обстріли об’єктів цивільної інфраструктури і загибель мирних жителів.

Читайте: Війна на Донбасі: окупанти провели 36 обстрілів, багато поранених

– З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули внаслідок артобстрілу, або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні, – поінформував Апакан.

Раніше Факти ICTV писали, що у У Луганській області у районі Золотого прогримів вибух поблизу патрулів СММ ОБСЄ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка