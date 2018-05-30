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Суд заморозив акції двох компаній Газпрому – ЗМІ

Арбітражний процес між Газпромом і Нафтогазом України по транзитному контракту може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів Північний потік і Північний потік 2.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені.

Офіційного підтвердження інформації про арешт акцій проектних компаній агентство не має.

У прес-службі Газпрому поки сказали тільки, що з’ясовують це питання. У Нафтогазі України на запит поки не відповіли. Представник Nord Stream 2 на даний момент недоступний для коментарів.

Читайте: Офіційно! Газпром повідомив про розірвання контрактів з Нафтогазом

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату Газпромом Нафтогазу штрафу у розмірі 4,7 млрд доларів.

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