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У Києві можуть перейменувати 8 вулиць (СПИСОК)

Деякі вулиці, провулки та площі у Києві можуть отримати нові назви.

Київрада

Перейменування деяких вулиць, провулків і площі у Києві погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Зокрема, мають намір перейменувати:

  • вулицю Невську на вулицю Нивську в Шевченківському районі;
  • вулицю Желябова  на вулицю Марії Капніст у Шевченківському районі;
  • вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської у Святошинському районі;
  • площу Червона Пресня на площу Щекавицьку в Подільському районі;
  • провулок Баумана на провулок Фузиків у Шевченківському районі;
  • провулок Невський на провулок Нивський у Шевченківському районі;
  • вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря в Деснянському районі;
  • вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройця в Голосіївському та Печерському районах.

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Усі перейменування пройшли громадські обговорення на єдиному веб-порталі територіальної громади. Далі рішення за депутатами на пленарному засіданні Київради.

Раніше на сайті Київської міської ради з’явилася петиція про безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва.

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