У Києві можуть перейменувати 8 вулиць (СПИСОК)

Деякі вулиці, провулки та площі у Києві можуть отримати нові назви.

Перейменування деяких вулиць, провулків і площі у Києві погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Зокрема, мають намір перейменувати:

вулицю Невську на вулицю Нивську в Шевченківському районі;

вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст у Шевченківському районі;

вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської у Святошинському районі;

площу Червона Пресня на площу Щекавицьку в Подільському районі;

провулок Баумана на провулок Фузиків у Шевченківському районі;

провулок Невський на провулок Нивський у Шевченківському районі;

вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря в Деснянському районі;

вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройця в Голосіївському та Печерському районах.

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Усі перейменування пройшли громадські обговорення на єдиному веб-порталі територіальної громади. Далі рішення за депутатами на пленарному засіданні Київради.