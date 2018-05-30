У Києві можуть перейменувати 8 вулиць (СПИСОК)

Деякі вулиці, провулки та площі у Києві можуть отримати нові назви.
Перейменування деяких вулиць, провулків і площі у Києві погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
Зокрема, мають намір перейменувати:
- вулицю Невську на вулицю Нивську в Шевченківському районі;
- вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст у Шевченківському районі;
- вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської у Святошинському районі;
- площу Червона Пресня на площу Щекавицьку в Подільському районі;
- провулок Баумана на провулок Фузиків у Шевченківському районі;
- провулок Невський на провулок Нивський у Шевченківському районі;
- вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря в Деснянському районі;
- вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройця в Голосіївському та Печерському районах.
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Усі перейменування пройшли громадські обговорення на єдиному веб-порталі територіальної громади. Далі рішення за депутатами на пленарному засіданні Київради.
Раніше на сайті Київської міської ради з’явилася петиція про безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва.