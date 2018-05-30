У Києві обмежать рух: коли і де

У центрі Києва 2 червня із 11.00 до 12.30 можуть обмежити рух транспорту через Всеукраїнську ходу на захист прав дітей і сімей.

Відповідне розпорядження підписали у КМДА.

– Хода стартує об 11.00 за маршрутом: Софійська площа – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної Сотні – вул. Інститутська – вул. Шовковична – вул. Михайла Грушевського – площа Конституції, – повідомили в КМДА.

Подія завершиться біля Верховної Ради о 12.30-13.00.

Зазначають, що у разі потреби буде обмежено рух усіх видів транспорту за вказаним маршрутом 2 червня із 11.00 до 12.30.

Також 2 червня з 10.00 до 14.00 на столичній Оболонській набережній відбудеться масштабний соціально-спортивний захід Олімпійський день.

У рамках свята пройдуть майстер-класи олімпійців, зарядка з олімпійцями та різноманітні конкурси, у яких можна буде виграти олімпійські сувеніри. Також діятиме зона для фото- та автограф-сесій.

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Нагадаємо, що у спеку автотрасами державного значення не зможуть пересуватися фури масою понад 24 тонни.