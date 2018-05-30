PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Українські військові знищили БМП бойовиків на Донбасі/

Українські військові знищили БМП бойовиків на Донбасі

У зоні проведення Операції об’єднаних сил бійці тактичної групи Моспине підбили БМП противника.

– Вечірній подарунок від протитанкового розрахунку Тактичної групи Моспине – ще одна “смажена” БМП путінських терористів. Приблизно о 19.00 бойовики нахабно виперлися вперед на БМП-1 та почали обстріл позицій 93-ї окремої механізованої бригади, – зазначили у прес-службі 93-ї ОМБр.

Зазначається, що бойовики встигли випустити меньше 10 снарядів з гармати, аж поки не потрапили до прицілу навідника з Тактичної групи Моспине, якого прикривали бійці 93-ї ОМБр.

Читайте: Командування ООС підняло штурмовики на Донбасі

– В результаті – посеред поля до сих пір стоїть дим від палаючої бронемашини, в якій час від часу вибухають снаряди боєкомплекту. Як і очікувалося, колеги-терористи на допомогу екіпажу не прийшли, – додали у 93-ї ОМБр.

Раніше Факти ICTV писали, що українські військові ООС з трьох сторін оточують важливі для бойовиків населені пункти. Це викликає істерику в рядах супротивника, але зараз він навряд чи здатний до масштабного наступу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка