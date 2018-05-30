Українські військові знищили БМП бойовиків на Донбасі

У зоні проведення Операції об’єднаних сил бійці тактичної групи Моспине підбили БМП противника.

– Вечірній подарунок від протитанкового розрахунку Тактичної групи Моспине – ще одна “смажена” БМП путінських терористів. Приблизно о 19.00 бойовики нахабно виперлися вперед на БМП-1 та почали обстріл позицій 93-ї окремої механізованої бригади, – зазначили у прес-службі 93-ї ОМБр.

Зазначається, що бойовики встигли випустити меньше 10 снарядів з гармати, аж поки не потрапили до прицілу навідника з Тактичної групи Моспине, якого прикривали бійці 93-ї ОМБр.

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– В результаті – посеред поля до сих пір стоїть дим від палаючої бронемашини, в якій час від часу вибухають снаряди боєкомплекту. Як і очікувалося, колеги-терористи на допомогу екіпажу не прийшли, – додали у 93-ї ОМБр.

Раніше Факти ICTV писали, що українські військові ООС з трьох сторін оточують важливі для бойовиків населені пункти. Це викликає істерику в рядах супротивника, але зараз він навряд чи здатний до масштабного наступу.