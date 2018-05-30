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В Україні запрацює новий різновид поліції

На території курортного комплексу Аркадія в Одесі відкрилася перша станція туристичної поліції.

Станція туристичної поліції в Аркадії працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня.

– Спеціально для охорони публічного порядку в курортних зонах Одеси та Одеської області ми запустили групи туристичної поліції. Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів, – сказав заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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Він зазначив, що щороку Одеську область відвідують понад шість мільйонів туристів та відпочиваючих.

Нагадаємо, Факти ICTV радили, куди краще не їхати влітку та як спланувати відпочинок.

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