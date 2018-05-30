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Вбивство Аркадія Бабченка: Чехія спростувала свою причетність

МВС Чехії заявило, що розстріляний у Києві російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко не просив притулку у країні, і закликало припинити спекуляції щодо опосередкованої вини міністерства у його вбивстві.

Аркадій Бабченко

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

МВС Чехії таким чином відреагувало на інформацію окремих ЗМІ та журналістів у соцмережах щодо проживання Аркадія Бабченка у Чехії.

– МВС чітко заявляє, що пан Бабченко не просив дозволу на тимчасове чи постійне проживання або притулок у Чехії, – йдеться у заяві.

– Нам шкода через смерть журналіста, якого застрелили у Києві, однак ми рішуче відкидаємо зв’язок цієї події з міністерством і припущення, що загибель Бабченка могла стати результатом слабкості МВС, – заявили в МВС.

У відомстві закликали також припинити погрози у соцмережах на адресу окремих працівників МВС.

Напередодні видання Aktualne написало, що Аркадій Бабченко прибув до Чехії в лютому 2017 року, однак поїхав трохи менше ніж через півроку після того як втратив надію отримати дозвіл на проживання.

– Коли він їхав з Праги минулого року, то говорив, що єдиний спосіб залишитись – просити політичного притулку, однак він не хотів це робити, оскільки це означало б втратити змогу залишати територію Чехії принаймні рік, – розповів журналіст Онджей Соукуп, який знав Бабченка.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:

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Читайте: Вбивство Аркадія Бабченка: що відомо про журналіста і зв’язки з РФ

Нагадаємо, що 29 травня у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Його вбили у під’їзді власного будинку, коли той повертався з магазину.

Існує кілька версій події, основна з яких – вбивство на професійному ґрунті.

Пізніше був складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Зараз триває слідство.

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

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