Вбивство Аркадія Бабченка: Чехія спростувала свою причетність

МВС Чехії заявило, що розстріляний у Києві російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко не просив притулку у країні, і закликало припинити спекуляції щодо опосередкованої вини міністерства у його вбивстві.
Про це йдеться у заяві на сайті відомства.
МВС Чехії таким чином відреагувало на інформацію окремих ЗМІ та журналістів у соцмережах щодо проживання Аркадія Бабченка у Чехії.
– МВС чітко заявляє, що пан Бабченко не просив дозволу на тимчасове чи постійне проживання або притулок у Чехії, – йдеться у заяві.
– Нам шкода через смерть журналіста, якого застрелили у Києві, однак ми рішуче відкидаємо зв’язок цієї події з міністерством і припущення, що загибель Бабченка могла стати результатом слабкості МВС, – заявили в МВС.
У відомстві закликали також припинити погрози у соцмережах на адресу окремих працівників МВС.
Напередодні видання Aktualne написало, що Аркадій Бабченко прибув до Чехії в лютому 2017 року, однак поїхав трохи менше ніж через півроку після того як втратив надію отримати дозвіл на проживання.
– Коли він їхав з Праги минулого року, то говорив, що єдиний спосіб залишитись – просити політичного притулку, однак він не хотів це робити, оскільки це означало б втратити змогу залишати територію Чехії принаймні рік, – розповів журналіст Онджей Соукуп, який знав Бабченка.
У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:
- замовлення Кремля 65%, 58 votes58 votes 65%65%
- розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes13 votes 15%15%
- пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes9 votes 10%10%
- теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes5 votes 6%6%
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Нагадаємо, що 29 травня у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Його вбили у під’їзді власного будинку, коли той повертався з магазину.
Існує кілька версій події, основна з яких – вбивство на професійному ґрунті.
Пізніше був складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Зараз триває слідство.
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