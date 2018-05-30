Вбивство Аркадія Бабченка: під посольством РФ у Києві зібралися люди

У Києві під посольством РФ почалася акція пам’яті журналіста Аркадія Бабченка, який був убитий вчора ввечері.
Трансляцію веде Радіо Свобода у Facebook.
Там зібралося близько двох десятків журналістів.
Люди несуть до посольства РФ фотографії Аркадія Бабченка і обклеюють ними вхід до дипломатичної установи.
У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:
- замовлення Кремля 65%, 58 votes58 votes 65%65%
- розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes13 votes 15%15%
- пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes9 votes 10%10%
- теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes5 votes 6%6%
- випадковість або помилка 4%, 4 votes4 votes 4%4%
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Нагадаємо, що 29 травня у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Його вбили у під’їзді власного будинку, коли той повертався з магазину.
Існує кілька версій події, основна з яких – вбивство на професійному ґрунті.
Пізніше був складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Зараз триває слідство.
До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.