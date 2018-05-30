У Києві під посольством РФ почалася акція пам’яті журналіста Аркадія Бабченка, який був убитий вчора ввечері.

Трансляцію веде Радіо Свобода у Facebook.

Там зібралося близько двох десятків журналістів.

Люди несуть до посольства РФ фотографії Аркадія Бабченка і обклеюють ними вхід до дипломатичної установи.



Вбивство Аркадія Бабченка: під посольством РФ у Києві зібралися люди / 2 фотографии

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це: замовлення Кремля 65%, 58 votes 58 votes 65% 65%

розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes 13 votes 15% 15%

пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes 9 votes 10% 10%

теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes 5 votes 6% 6%

випадковість або помилка 4%, 4 votes 4 votes 4% 4% Всього голосів: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Нагадаємо, що 29 травня у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Його вбили у під’їзді власного будинку, коли той повертався з магазину.

Існує кілька версій події, основна з яких – вбивство на професійному ґрунті.

Пізніше був складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Зараз триває слідство.

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.