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Факти / Україна / Вбивство Аркадія Бабченка: під посольством РФ у Києві зібралися люди/

Вбивство Аркадія Бабченка: під посольством РФ у Києві зібралися люди

У Києві під посольством РФ почалася акція пам’яті журналіста Аркадія Бабченка, який був убитий вчора ввечері.

Трансляцію веде Радіо Свобода у Facebook.

Там зібралося близько двох десятків журналістів.

Люди несуть до посольства РФ фотографії Аркадія Бабченка і обклеюють ними вхід до дипломатичної установи.

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Вбивство Аркадія Бабченка: під посольством РФ у Києві зібралися люди / 2 фотографии

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:

  • замовлення Кремля 65%, 58 votes
    58 votes 65%
    65%
  • розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes
    13 votes 15%
    15%
  • пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes
    9 votes 10%
    10%
  • теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes
    5 votes 6%
    6%
  • випадковість або помилка 4%, 4 votes
    4 votes 4%
    4%
Всього голосів: 89

Читайте: Вбивство Аркадія Бабченка: Чехія спростувала свою причетність

Нагадаємо, що 29 травня у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Його вбили у під’їзді власного будинку, коли той повертався з магазину.

Існує кілька версій події, основна з яких – вбивство на професійному ґрунті.

Пізніше був складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Зараз триває слідство.

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

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