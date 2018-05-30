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Вбивство Аркадія Бабченка: складено фоторобот підозрюваного

Опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

Його опублікував у своєму Facebook перший заступник глави Нацполіції України В’ячеслав Аброськін, проте пізніше видалив пост.

Повідомлення з фотороботом підозрюваного пізніше було опубліковане у Тwitter МВС України з посиланням на Аброськіна.

– На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національної поліції, а також ГУНП у Києві, – сказано у повідомленні.

Судячи з даних, зазначених у фотороботі, підозрюваному 40-45 років, його зріст 175-180 см. Інші прикмети ймовірного вбивці: сива борода, середня статура. Одягнений він був у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.

Читайте: Вбивство Аркадія Бабченка: що відомо про журналіста і зв’язки з РФ

Нагадаємо, що сьогодні у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка.

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