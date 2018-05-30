Вбивство Бабченка не розкриють – причина

Вбивство Аркадія Бабченко, швидше за все, так і залишиться нерозкритим.

– Мені очевидно, що це пов’язано з професійною діяльністю Аркадія і в цьому немає жодного сумніву. Це замовне вбивство, а такі справи, на жаль, не розкриваються. Їх роблять професійні кілери, найманці, для яких це є частиною професії. Вбити людину і піти непійманим і незнайденим, – заявив журналіст і телеведучий Євген Кисельов, передає 112.ua.

За словами журналіста, очевидно, що це зробили російські спецслужби або якісь приватні структури пов’язані з колами, в яких ім’я Бабченко було абсолютно ненависним.

Також телеведучий розповів про те, яким йому запам’ятався Аркадій Бабченко.

– Дуже скромна людина, зосереджена на своїй роботі. Навіть трошки не від світу цього. Його мало що цікавило, крім текстів над якими він працював. Журналіст він був від Бога. Людина, яка від природи була обдарована писати приголомшливі за емоційною силою тексти, – додав Євген Кисельов.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це: замовлення Кремля 65%, 58 votes 58 votes 65% 65%

розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes 13 votes 15% 15%

пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes 9 votes 10% 10%

теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes 5 votes 6% 6%

випадковість або помилка 4%, 4 votes 4 votes 4% 4% Всього голосів: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.