Вбивця залишив сліди: з чого застрелили Бабченка

Журналіста Аркадія Бабченко застрелили швидше за все з пістолета Макарова.
– На місці вбивства були виявлені три гільзи калібру 9 мм під Макаров, – повідомили в поліції, передає УНН.
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Також в поліції підтвердили, що вбивця вистрілив в Бабченка три рази, і всі три рази – в спину журналіста.
У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:
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До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.
Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.