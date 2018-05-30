Вбивця залишив сліди: з чого застрелили Бабченка

Журналіста Аркадія Бабченко застрелили швидше за все з пістолета Макарова.

– На місці вбивства були виявлені три гільзи калібру 9 мм під Макаров, – повідомили в поліції, передає УНН.

Читайте: Отец шестерых приемных детей – что мы не знали об Аркадие Бабченко

Також в поліції підтвердили, що вбивця вистрілив в Бабченка три рази, і всі три рази – в спину журналіста.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це: замовлення Кремля 65%, 58 votes 58 votes 65% 65%

розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes 13 votes 15% 15%

пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes 9 votes 10% 10%

теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes 5 votes 6% 6%

випадковість або помилка 4%, 4 votes 4 votes 4% 4% Всього голосів: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.