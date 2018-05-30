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Вбивця залишив сліди: з чого застрелили Бабченка

Журналіста Аркадія Бабченко застрелили швидше за все з пістолета Макарова.

Аркадій Бабченко

– На місці вбивства були виявлені три гільзи калібру 9 мм під Макаров, – повідомили в поліції, передає УНН.

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Також в поліції підтвердили, що вбивця вистрілив в Бабченка три рази, і всі три рази – в спину журналіста.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це:

  • замовлення Кремля 65%, 58 votes
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  • розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes
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  • пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes
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    10%
  • теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes
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  • випадковість або помилка 4%, 4 votes
    4 votes 4%
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Всього голосів: 89

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, опублікований фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченко.

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