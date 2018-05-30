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Відео того, як Бабченко з’явився на брифінгу СБУ

Журналіст Аркадій Бабченко виявився живий і з’явився сьогодні на брифінгу СБУ. Замах на нього було інсценовано для затримання кілера.

Аркадій Бабченко живий – ні дружина, ні друзі не знали про операцію.

Глава СБУ Василь Грицак привітав Аркадія з третім днем народження і запросив до мікрофона.

Що розповів журналіст на брифінгу читайте тут.

ЧитайтеОрганізатора “вбивства” Бабченка затримано – СБУ

Нагадаємо, 29 травня повідомилялося про те, що журналіста Аркадія Бабченка застрелили.

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