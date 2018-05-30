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Відносини з Україною зайшли в д*пу. Ахеджакова закликала допомогти Сенцову

Відома російська артистка Лія Ахеджакова нагадала про напружені стосунки України та Росії, а також закликала колег “підняти хайп” і домогтися звільнення Олега Сенцова.

Лія Ахеджакова

Відповідне відео опублікувала Радіо Свобода.

– Справа серйозна. Це наші відносини з Україною, які зайшли, вибачте, в таку д*пу, що звідти вже ніхто не вийде ніколи, – наголосила Ахеджакова.

Актриса також додала, що потрібно “підняти хайп” (ажіотаж. – Ред.) довкола справи Олега Сенцова.

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– Ми повинні підняти – ось нове слово – хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Можете вважати, що це дурість, але я вважаю, що в такій страшній справі, тому що Сенцов – це не просто Сенцов, це ще й те, що сталося у нас з Україною, і пів-Росії підтримують це, і готові за хорошу зарплату поїхати там вбивати людей на Донбасі, – переконана Ахеджакова.

Раніше Держдеп США підтримав вимоги Олега Сенцова про звільнення всіх українських заручників, яких утримує Росія.

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