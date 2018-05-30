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Війна на Донбасі: окупанти провели 36 обстрілів, багато поранених

Російсько-окупаційні 36 разів вдавалися до прицільного вогню по позиціях українських військових, з них 9 разів застосовували важке озброєння.

Донбас АТО ЗСУ

Під час бойових дій чотири наших захисники отримали поранення. Пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує, повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил у Facebook.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку – в районі населених пунктів Зайцеве, Південне.

Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на Маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине.

Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

Дивіться сюжет: Тактика турбуючого вогню та білі мішки: бійці ООС про поведінку бойовиків

Нагадаємо, що змусить Росію погодитися на миротворців на Донбасі.

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