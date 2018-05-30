Всі дороги війни ведуть в Москву! Луценко про “вбивство” Бабченка

Генпрокурор Юрій Луценко емоційно прокоментував роботу спецслужб, які зірвали замах на журналіста Аркадія Бабченка, та прямо назвав РФ замовником останніх гучних терактів в Україні.

Про це він заявив на брифінгу.

– Ми уже безліч разів викривали РФ в організації терактів на території України. Якщо раніше можна було сказати, що всі дороги ведуть у Рим, то сьогодні вже можна сказати, що всі дороги війни ведуть в Москву! Це знає весь світ! Реакція світу на вчорашні повідомлення про теракт у Києві, усієї міжнародної спільноти була безпрецедентно однаковою…Весь світ, навіть не маючи матеріалів слідства, сказав: “Це Москва!” Весь світ засудив чергову кремлівську атаку щодо України, – наголосив Луценко.

Водночас генпрокурор також сказав, що розчарований реакцією значної частини українського політикуму на “вбивство” Бабченка.

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Нагадаємо, про те, що Бабченко живий, заявили в СБУ і розповіли деталі спецоперації.