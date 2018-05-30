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Я живий, не дочекаються – коментар Бабченка про замах

Живий Аркадій Бабченко виступив на брифінгу СБУ.

За словами Аркадія Бабченка, йому повідомили про “замовлення” заздалегідь.

– Я поки ще живий. Не дочекаються. Спасибі, – виголосив промову Бабченко.

– Люди сказали, що є на тебе замовлення. Уже передані гроші, 40 тисяч доларів. Показали документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки у моєму паспорті. Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії.

Мені запропонували взяти участь у цій спецоперації, інших варіантів немає. Або працюємо, або працюємо. Хлопці працювали як буйволи. Звідти, з того боку, давили дуже сильно. На виконання замовлення дали три тижні, – сказав Бабченко.

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Нагадаємо, про те, що Бабченко живий заявили в СБУ і розповіли деталі спецоперації.

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