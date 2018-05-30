Я живий, не дочекаються – коментар Бабченка про замах

За словами Аркадія Бабченка, йому повідомили про “замовлення” заздалегідь.
– Я поки ще живий. Не дочекаються. Спасибі, – виголосив промову Бабченко.
– Люди сказали, що є на тебе замовлення. Уже передані гроші, 40 тисяч доларів. Показали документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки у моєму паспорті. Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії.
Мені запропонували взяти участь у цій спецоперації, інших варіантів немає. Або працюємо, або працюємо. Хлопці працювали як буйволи. Звідти, з того боку, давили дуже сильно. На виконання замовлення дали три тижні, – сказав Бабченко.