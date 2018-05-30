Як СБУ затримувала замовника “вбивства” Бабченка

Служба безпеки України опублікувала відео, на якому її співробітники затримують чоловіка, який є замовником замаху на журналіста Аркадія Бабченка.
На кадрах відео СБУ видно, як правоохоронці посеред вулиці ззаду підходять до невисокого чоловіка з лисиною на потилиці.
Йому заламують руки назад і відводять до мікроавтобуса.
Обличчя чоловіка не видно.
Читайте: Відео того, як Бабченко з’явився на брифінгу СБУ
Раніше стало відомо, що журналіст Аркадій Бабченко живий. Замах на нього був інсценований СБУ для затримання кілера.
Також СБУ повідомила, що рганізатора “вбивства” Бабченка вже затримали. Після скоєння злочину він планував залишити Україну та через третю країну виїхати в РФ.
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