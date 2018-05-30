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Зарплати стали більшими. Скільки заробляють українці у 2018

У квітні 2018 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 8480 грн, що у 2,3 раза вище від рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, темп зростання середньої номінальної заробітної плати порівняно з березнем становить 1,2%, а порівняно з квітнем минулого року – зріс на 27,3%.

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Індекс реальної заробітної плати у квітні 2018р. порівняно з березнем збільшився на 0,4%, а у порівнянні з квітнем 2017-го – на 12,5%.

Раніше Факти ICTV писали, як безболісно заощадити власний бюджет, а також попросити надбавку до зарплати без ризику отримати відмову, дізналися журналісти Ранку у великому місті.

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