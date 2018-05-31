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10-річчя української мови: Порошенко підписав важливий указ

Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав указ про проголошення 10-річчя української мови.

Петро Порошенко

Оновлено о 15.30. Під час робочої поїздки до Івано-Франківської області глава держави підписав указ Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України, передає прес-служба АП.

Документ передбачає затвердження цільової програми на 2018-2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Раніше Порошенко під час молитовного сніданку в Києві анонсував підписання указу, передає Інтерфакс-Україна.

– Сьогодні під час поїздки на Івано-Франківщину я підпишу указ про проголошення 10-річчя української мови з абсолютно чіткими кроками, що ми повинні зробити за ці 10 років, – сказав Порошенко.

При цьому він нагадав про досягнення в розвитку української мови за останній час – це введення квот на україномовне телебачення і українську мову на радіо.

Нагадаємо, у червні 2017 року президент підписав закон про введення  75% квоти україномовного контенту на телебаченні.

Читайте: Наскільки добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

Факти ICTV радять ознайомитися з особливими українськими словами, які слід знати і вживати у повсякденному спілкуванні.

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