PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Автокефалія УПЦ - Філарет назвав терміни/

Автокефалія УПЦ – Філарет назвав терміни

Українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже в липні.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Про це розповів Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає 24 канал.

Після того, як Вселенський патріархат надасть українській православній церкві Томос, Православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, а також декілька єпископів і помісних церков Московського патріархату об’єднаються в одну помісну церкву.

– Є всі надії, що найближчим часом, я думаю, це буде в липні, ми отримаємо Томос і автокефалію, – сказав Філарет.

Читайте: Створення помісної церкви в Україні: все, що потрібно знати

До слова, 31 травня питання надання автокефалії українській церкві розглянуть 12 єпископів Константинопольського патріархату.

До речі, президент Петро Порошенко впевнений, що Вселенський патріарх Варфоломій і Священний Синод затвердять Томос про надання автокефалії УПЦ.

– Його святість патріарх Константинопольський і синод Вселенського патріархату повинен нарешті прийняти рішення про надання томосу щодо помісної церкви великої європейської 45-мільйонної нації, нації українців, – заявив президент на сьомому національному молитовному сніданку.

За словами Порошенка, коли в Україні буде помісна православна церква, “у нас не буде улюбленої церкви держави, у нас всі церкви будуть рівні перед законом, і церква буде відділена від держави”.

При цьому конституційні права кожного громадянина – “обирати свою дорогу до Бога” – будуть збережені.

Раніше стало відомо, що Томос про надання автокефалії Української православної церкви вже написаний.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка