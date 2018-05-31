Автокефалія УПЦ – Філарет назвав терміни

Українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже в липні.

Про це розповів Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає 24 канал.

Після того, як Вселенський патріархат надасть українській православній церкві Томос, Православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, а також декілька єпископів і помісних церков Московського патріархату об’єднаються в одну помісну церкву.

– Є всі надії, що найближчим часом, я думаю, це буде в липні, ми отримаємо Томос і автокефалію, – сказав Філарет.

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До слова, 31 травня питання надання автокефалії українській церкві розглянуть 12 єпископів Константинопольського патріархату.

До речі, президент Петро Порошенко впевнений, що Вселенський патріарх Варфоломій і Священний Синод затвердять Томос про надання автокефалії УПЦ.

– Його святість патріарх Константинопольський і синод Вселенського патріархату повинен нарешті прийняти рішення про надання томосу щодо помісної церкви великої європейської 45-мільйонної нації, нації українців, – заявив президент на сьомому національному молитовному сніданку.

За словами Порошенка, коли в Україні буде помісна православна церква, “у нас не буде улюбленої церкви держави, у нас всі церкви будуть рівні перед законом, і церква буде відділена від держави”.

При цьому конституційні права кожного громадянина – “обирати свою дорогу до Бога” – будуть збережені.

Раніше стало відомо, що Томос про надання автокефалії Української православної церкви вже написаний.