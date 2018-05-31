Бабченко стане громадянином України

Російський журналіст Аркадій Бабченко вирішив стати громадянином України, прийнявши пропозицію від представника адміністрації президента.

Про це він сказав на прес-конференції, передає Інтерфакс-Україна.

– Розмова про те, щоб допомогти отримати громадянство, була. Я не став відмовлятися, скажу чесно, – зазначив Бабченко.



Зараз у нього є посвідка на постійне проживання в Україні, його сім’я теж подала документи на постійне проживання.

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Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва назвав прізвище підозрюваного у замаху на Аркадія Бабченка.