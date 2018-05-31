Чому “кілер” Бабченка сам прийшов в СБУ

Особа, якій намагалися замовити вбивство журналіста Аркадія Бабченка, сама звернулася до СБУ.

– “Виконавець” дійсно воював в АТО тривалий час. Організатор запропонував йому вбивство Аркадія Бабченка, намагаючись зманіпулювати його патріотичними переконаннями. Отримавши пропозицію та досьє цілі, чоловік одразу звернувся до СБУ. Сталося це близько двох місяців назад. Там завели справу, і вже на отримання авансу виконавець пішов з записуючими пристроями, – розповів журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, передає Еспресо.

Інсценування вбивства журналіста Бабченка було потрібне для того аби була можливість задокументувати отримання плати за “виконання” замовлення від організатора цього злочину.

Читайте: Бабченко живий. Післясмак спецоперації

Від початку про операцію знало лише вище керівництво СБУ. Вже на фінальній стадії, перед реалізацією, про операцію з інсценуванням вбивства стало відомо одному з посадовців МВС. Генпрокурор дізнався одним з останніх.

Нагадаємо, журналіст Аркадій Бабченко виявився живий і з’явився на брифінгу СБУ. Замах на нього було інсценовано для затримання кілера.