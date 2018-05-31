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Хто замовив Бабченка: суд назвав прізвище

Шевченківський районний суд міста Києва назвав прізвище підозрюваного у замаху на Аркадія Бабченка.

– На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Б.Л., – зазначили у прес-службі суду.

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Повідомляється, що підозрюваному висунули звинувачення за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що особа, якій намагалися замовити вбивство журналіста Аркадія Бабченка, сама звернулася до СБУ.

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