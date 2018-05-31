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Худий, блідий, випало два зуба. Сенцов відмовився припинити голодування

Російський політик Ксенія Собчак поговорила по відеозв’язку з засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Він відмовився припиняти голодування.

Олег Сенцов

Про розмову з Олегом Сенцовим по відеозв’язку Ксенія Собчак розповіла в Twitter.

– Щойно особисто говорила з Олегом Сенцовим по відеотелефону. Вмовляла припинити голодування.

Але він налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення, – написала вона.

За словами Собчак, у Сенцова дійсно випало два зуба.

– Цинги, каже, поки немає. Просто жахливо його шкода. Худий, блідий, – додала вона.

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Раніше уповноважений із прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що домовилася із ФСВП про проведення відеозв’язку з Олегом Сенцовим на прохання сенатора, матері Ксенії Собчак Людмили Нарусової.

Нагадаємо, 16 травня незаконно ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування.

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