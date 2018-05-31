Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням втрутитися у ситуацію з відмовою НАК Нафтогаз України забезпечити гаряче водопостачання столиці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.





Кличко вимагає від уряду змусити Нафтогаз повернути киянам гарячу воду / 3 фотографии

– Ми просимо невідкладно провести нараду на рівні Кабінету міністрів України за участю представників виконавчого органу Київської міської ради, НАК Нафтогаз України, КП Київтеплоенерго та інших залучених сторін для врегулювання ситуації та недопущення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру у місті Києві, – сказано в зверненні Кличка.

Нагадаємо, у квітні цього року завершилась угода міста з ПАТ Київенерго. Виконавцем послуги гарячого водопостачання та опалення з травня стало комунальне підприємство Київтеплоенерго. НАК Нафтогаз відмовляється укладати угоду на газопостачання без врегулювання питання заборгованості. За баченням Нафтогазу, міське підприємство повинне перебрати на себе заборгованість, яка сьогодні є у Київенерго перед ним.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, застосування статті 22 закону України про теплопостачання, на якій наполягає НАК, як підстави для покладення газових боргів Київенерго на міське підприємство є суперечливим.

– Розв’язання спору можливе або в процесі переговорів, або в судовій площині, однак поки ці процеси триватимуть – споживачі не повинні залишатися без послуги. Адже в законі немає норми, яка дозволяла НАК не укладати угоду з КП і залишати споживача без послуги. Більше того, чинне законодавство гарантує безперервність у наданні комунальних послуг і передбачає перерву в постачанні гарячої води лише на час ремонтних робіт. Столична адміністрація підготувала звернення до Кабінету міністрів України, як до представника власника компанії НАК Нафтогаз з цього питання, – пояснив Пантелеєв.

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За його словами, важливо, аби договір на постачання газу із КП Київтеплоенерго для котельних та станцій теплопостачання був укладений найближчими днями.

– Наразі 1336 споживачів міста Києва підключені до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 замість районних котельних та станцій теплопостачання, де на сьогодні відсутнє газопостачання у зв’язку із відмовою НАК Нафтогаз України укласти договір із КП Київтеплоенерго на постачання природного газу. Саме тому де існує технічна можливість, ми приєднали будівлі до інших джерел теплопостачання – до ТЕЦ, на яких поки газопостачання не припинене, – підкреслив заступник міського голови.