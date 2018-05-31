Кольченко вимагає звільнити Сенцова і оголосив голодування

Олександр Кольченко, якого російський суд засудив до 10 років в одній справі з Олегом Сенцовим, оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера.

Про це у коментарі Медиазоне повідомив його адвокат Андрій Лєпьохін.

За його словами, голодування Кольченко оголосив з 31 травня, інших вимог, окрім звільнення Сенцова, у нього немає.

Сам Сенцов тримає голодовку уже 17 днів.

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Нагадаємо, у серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів у Криму. Другий підсудний – Олександр Кольченко – отримав покарання у вигляді 10 років ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.